Vittorio Feltri, chi è la moglie Enoe Bonfanti: "Tradita sempre e continuamente, non avevo soldi, dove andavo?"

Da 55 anni,è sposato con, una donna di 85 anni che ha scelto di vivere lontana dai riflettori. Insieme hanno avuto due figli, Mattia e Fiorenza. Nonostante i numerosi tradimenti del marito,non ha mai lasciato, spiegando con brutalità: “Non ero indipendente economicamente,? E poi non avrei mai voluto che i nostri figli crescessero lontani da lui”. I due si conobbero quando lei aveva 30 anni e frequentava un altro uomo.era allora un giovane senza grandi mezzi, ma la sua determinazione conquistò, nonostante l’opposizione della madre di lei. Malgrado tutto, la coppia ha mantenuto nel tempo un proprio equilibrio. Come raccontato da: “La domenica usciamo per prendere i giornali e andiamo al Bar Basso per il caffè e l’aperitivo, tenendoci per mano”.