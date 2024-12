Università agricoltura digitale e green | via al Premio AgroInnovation Award 2024

Leggi su Ildenaro.it

Al via l’ottava edizione del, il riconoscimento destinato a giovani che studiano e fanno ricerca nel settore agroalimentare e che anche quest’anno vogliano proporre le proprie idee all’avanguardia per affrontare le sfide future dell’e sostenibile. Promosso da Image Line e Accademia dei Georgofili l’edizionediprevede l’assegnazione di due premi del valore di 1.500 euro ciascuno da assegnare alle Tesi di Dottorato per le categorie: analisi e condivisione dei dati e Valorizzazione delle produzioni Made in Italy. Alle Tesi di Laurea Magistrale saranno assegnati invece otto premi del valore di 1.000 euro ciascuno nelle seguenti tematiche: Pac e Sviluppo rurale, Ingegneria agraria e Meccatronica, Difesa delle colture, Zootecnia, Agrometeorologia e Gestione delle risorse idriche, Nutrizione delle Piante, Innovazione varietale e Genomica e Sostenibilità degli agroecosistemi e protezione dell’ambiente.