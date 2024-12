Donnapop.it - Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono una rarità di questi tempi: ecco la loro scelta dopo la nascita del figlio Enea

Leggi su Donnapop.it

e JaquelineDidiventati mamma e papà delprimo. Lasembra una favola moderna, ma ora spunta un dettaglio che stupisce tutti.In quest’epoca dove sembra ci si debba esporre ventiquattro ore su ventiquattro, il cantante romano e la sua fidanzata hanno preso un’importante decisione per ciò che riguarda il: come sappiamo, entrambiestremamente riservati e questo tratto caratteriale si rifletterà anche sul primogenito.La coppia, infatti, ha scelto di non condividere dettagli circa il bimbo; immediatamenteil parto, eccetto un breve annuncio, né, né la fidanzata JaquelineDihanno più aggiornato ifollowers sull’andamento della situazione. Sui social, da giorni, sitrincerati dietro un lungo silenzio.