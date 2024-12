Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-12-2024 ore 10:00

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione trafficata ala carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia bis Salaria ed ancora tra Casilina e doppia coda anche in Terna tra Prenestina e Tiburtina trafficato anche il tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra Tor Cervara e la tangenziale est per lavori su un tratto della via Salaria il transito avviene a senso alternato tra il video per la variante di accumoli e grisciano nelle due direzioni termine interventi previsto per fine febbraio sono in programma lavori notturni sulla A1Napoli chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina lo svincolo di Valmontone in uscita per ilproveniente dadalle 22 alle 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Anagni in uscita ilproveniente daè in entrata direzione Napoli è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità