Metropolitanmagazine.it - Taylor Mega su Fedez, riconferma e insiste: “Sono stata con lui mentre era sposato con Chiara Ferragni”

, ospite a Belve, ha ribadito quanto dito in passato a Le Iene e a Striscia la Notizia, ovvero che ha avuto un flirt conproprioquest’ultimo stava ancora con. Nonostante questo però non si considera una sfascia famiglie perché a quanto pare all’epoca del tradimento i due facevano “i cavoli propri”. “Ehdai, ognuno faceva i cavoli propri. Nonuna sfasciafamiglie“, ha dito a Francesca Fagnani. La conduttrice: «Ma non è che l’ha fatto perché era un po’ invidiosa di?». E: «No no, da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa».è anchefra i protagonisti, dalla parte di, del dissing con Tony Effe. «Si è vendicata?», chiede Fagnani. L’influencer: «Mitolta qualche sassolino dalla scarpa.