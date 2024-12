Inter-news.it - Moviola Lazio-Inter: rigore nettissimo! Ma Chiffi quanti errori

Leggi su Inter-news.it

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-6. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Goleada ma non certo priva diper l’arbitro di stasera, che sbaglia tanto e capisce ancora meno della partita. Al quarto d’ora Mario Gila ferma Henrikh Mkhitaryan in ripartenza, sarebbe giallo evidente ma il difensore dellaviene graziato. Al 22? fischiato fallo di mano a centrocampo a Lautaro Martinez, c’è chi chiede l’ammonizione ma non c’è nulla che la valga. Così come non ci sarebbe un minuto dopo per l’vento di Hakan Calhanoglu su Nicolò Rovella, solo che arriva ed è un’esagerazione.