Dilei.it - Milly Carlucci su Guillermo Mariotto: “Vive un periodo buio”. Giallo sulla finale

Leggi su Dilei.it

La vicendaa Ballando con le Stelle potrebbe essere più complessa del previsto. Il giudice è tornato nella seconda semidel programma, si è scusato con tutti, con il pubblico, con la Rai, con. Ma è inutile negarlo: per il giudice storico di Ballando e direttore creativo di Gattinoni, non è unsemplice. Anzi, è “un”, come ha rivelato la stessa conduttrice in un’intervista. E intanto si è già insinuato un dubbio: ci saràallae ildiun, per me è come il figliol prodigo”, cosìa La Stampa ha provato a chiudere il Caso, dopo che è tornato al banco alla giuria di Ballando con le Stelle, con un “cartellino”. Sabato 21 dicembre si tiene il gran: questa edizione non è stata priva di colpi di scena, e la stessal’ha definita come una “montagna russa di emozioni”.