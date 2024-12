Lapresse.it - Malattia del Congo, caso sospetto nel Trevigiano

Nella serata del 16 dicembre è stato comunicato dal Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana undi febbre con emorragia in una persona di 55 anni, rientrata di recente da un viaggio in, residente a Trevignano, in provincia di Treviso. Lo rende noto la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto. La persona era rientrata dal Paese africano, dove si sono registrate diverse morti a causa di unaancora misteriosa, ed è morta a casa a causa di una febbre emorragica su cui si dovrà indagare.In corso le indagini sull’eziologia dellaSono in corso gli accertamenti diagnostici, che – precisa la Regione Veneto – consentiranno di fare luce sull’eziologia della, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma.