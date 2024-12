Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Buona sera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di-Fenerbache, partita della quarta giornata delladi2024/2025.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di-Fenerbache, incontro valevole per la quarta giornata delladi2024/2025. Davanti al proprio pubblico la squadra lombarda insegue un successo importante che avvicinerebbe la qualificazione ai quarti di finale. Avversario da non sottovalutare perche affronta il Fenerbache, vice campione di Turchia.All’andata adla Mintha ottenuto una sorprendente vittoria per 3-0 (25-23, 25-20, 25-23). I brianzoli sono ancora imbattuti in questagrazie ai successi al tie-break contro l’Olympiakos (20-25, 25-20, 26-28, 25-3, 15-8) ed il Giesen (25-16, 22-25, 25-22, 21-25, 15-9).