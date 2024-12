Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 2-0, Champions League volley in DIRETTA: 25-21, i padroni di casa si aggiudicano il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-5 Primo tempo vincente per il Fenerbache.8-4 Errore dai 9 metri anche di Gulmezoglu.7-4 Si ferma in rete il servizio di Szwarc.7-3 Dopo una doppia grande difesa di Gagginiha la possibilità di contrattaccare con Szwarc il quale piazza il pallone al centro del campo.6-3 L’attacco di Gulmezoglu colpisce le mani del muro e ricade nella metà campo di.6-2 MONSTER BLOCK!! Muro perfetto di Beretta sull’attacco di Luburic.5-2 Szwarc va a segno in parallela e trova l’undicesimo punto della sua partita. Da sottolineare in precedenza due grandi difese di.4-2 Fast vincente di Averill. Bravissimo Cachopa ad alternare tra i propri giocatori.3-2 Palla alpina sul servizio di Baltaci che trova ilace del Fenerbache.3-1 Pallonetto vincente di Luburic che mette la parola fine su un lungo scambio.