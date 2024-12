Lettera43.it - La Repubblica Democratica del Congo accusa Apple di usare minerali di conflitto

Ladelha intrapreso azioni legali controin Francia e Belgio,ndo le filiali locali di essere coinvolte nell’uso dei cosiddettidi, materiali che provengono da zone in cui è in corso unarmato che influenza l’estrazione e il commercio di quelle materie. Il gigante tecnologico statunitense non si rifornisce direttamente dei, ma utilizza degli intermediari e afferma di controllare i fornitori e di finanziare il miglioramento della tracciabilità dei materiali. Nella denuncia di Kinshasa,viene ancheta di aver usato questa strategia per nascondere ai consumatori il ruolo delle miniere illegali nella produzione dei suoi dispositivi. La scelta di Francia e Belgio come sedi delle denunce non è casuale, entrambi i Paesi hanno infatti una tradizione consolidata di attenzione alla responsabilità sociale delle imprese.