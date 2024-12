Ilfattoquotidiano.it - La classifica delle migliori (e peggiori) compagnie aeree del 2024: Ryanair meglio di Ita, all’ultimo posto Tunisair

Apre laBrussels Airlines, la chiude; la prima compagnia italiana è al 27°(e non è ITA Airways). Sono questi alcuni dati dellaresa nota nei giorni scorsi da Airhelp, compagnia leader per l’assistenza ai passeggeri e i risarcimenti dei voli. Come sapere cosa aspettarsi da una compagnia aerea? Semplice, basta affidarsi alla nuovadi Airhelp, relativa al periodo 1° gennaio-31 ottobre. Sono 109 (36 più del 2023) i vettori aerei valutati da Airhelp basandosi sul proprio, accuratissimo database relativo ai voli. Per stabilire i punteggi, l’azienda si è basata su tre criteri: la puntualità, con una tolleranza di massimo 15 minuti di ritardo rispetto all’orario di arrivo; le opinioni dei clienti, rilevate con sondaggi svolti in 54 nazioni; la velocità di gestione dei reclami.