Ilfattoquotidiano.it - Ilenia e Andrea saranno sfrattati il 19 dicembre coi loro 5 figli: non possono essere buttati in strada

Questa è la storia di. La storia di una coppia con cinque. Una famiglia che il governo del redivivo “Dio, patria e famiglia” dovrebbe portare in palmo di mano. Ma non è quello che succede.Vengono dalla Puglia, da quel Sud che negli ultimi vent’anni ha visto emigrare più di un milione di persone. Via, alla ricerca di un presente migliore, si sono ritrovati a Nichelino, poco meno di 50mila anime in provincia di Torino.A novembre 2016trovano un’abitazione. L’affitto è di 600€ al mese. Tanto? Poco?All’inizio reggono. Anche perché godono del vero ammortizzatore sociale rimasto in questo Paese: i risparmi delle famiglie. È la madre dia permetteredi pagare le caparre richieste e di avere un po’ di capitale per affrontare i primi mesi con una certa serenità.