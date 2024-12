Formiche.net - Gli investimenti invocati da Draghi sono urgenti, ma non bastano. Scrive Scandizzo

Nel suo intervento al Simposio annuale del Cepr, un influente centro di ricerca di politica economica, Marioha ribadito le indicazioni contenute nel suo rapporto sul futuro dell’Unione europea, indicando tre direzioni principali per l’azione coordinata degli Stati membri. La prima di queste azioni è la realizzazione del mercato unico europeo e del mercato dei capitali, fondamenti istituzionali indispensabili per la crescita della produttività. La seconda è il rilancio deglia livello europeo, che avrebbe le maggiori probabilità di successo attraverso l’emissione di debito comune.Questa politica creerebbe uno spazio fiscale aggiuntivo, ossia una possibilità di spesa per, che è ora limitata dall’indebitamento dei singoli paesi, e permetterebbe uno sforzo congiunto per la creazione di capitale europeo: grandi infrastrutture, impianti industriali, ma anche capitale umano e tecnologia.