Oasport.it - Garzelli: “Pellizzari ancora più forte di Tiberi. Ricordo quando Pantani mi portò la borraccia sul Colle dell’Agnello…”

In attesa della nuova stagione, che inizierà dal Tour Down Under in programma dal 21 al 26 gennaio prossimi, Stefanoha raccontato ad OA Sport le sue impressioni per la nuova stagione, ma prima di entrare nei dettagli sorge spontaneo chiedere al classe 1973 – da anni insieme alla famiglia a Valencia – come sta, dopo il tragico alluvione che ha colpito poco più di un mese fa la zona: “Per i Paesi colpiti, vicinissimi a Valencia, la situazione al momento è uguale. Ci sono 200.000 macchine buttate via, ci sono tante famiglie che hanno perso anche la casa e i negozi. La preoccupazione maggiore è legata a problemi strutturali, la situazione è complicata e gli aiuti da parte del governo stanno arrivando poco alla volta, i problemi maggiori arriveranno adesso. Io e la mia famiglia stiamo bene e fortunatamente non abbiamo avuto alcun problema“.