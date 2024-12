Thesocialpost.it - Carlo Conti: “I big in gara a Sanremo 2025 saranno 31, domani l’annuncio”

“I big31, è una coppia e la annuncerò18 dicembre”.spiazza tutti e anticipa un clamoroso colpo di scena: dopo la lista di trenta artisti annunciati per, il conduttore ha infatti deciso di inserire un nuovo big. O meglio, una coppia, sulla quale però al momento non ci sono conferme.ufficiale arriverà infatti prossimamente, come spiegato, nel corso della conferenza stampa di Sarà, ovvero la finale dei Giovani in programma sempre, mercoledì 18 dicembre, alle 21.30 su Rai 1.Leggi anche: Scoperta una casa di riposo “lager”: gli anziani venivano legati e maltrattatiha avvertito che un’altra canzone/artista – anzi due – entreranno nella già corposa lista degli artisti in. “Una coppia del tutto inedita – ha aggiunto il conduttore e direttore artistico – alla quale non potevo dire di no”.