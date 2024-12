Caltanissetta nove arresti per maltrattamenti in una Rsa | Anziani legati e insultati perché incontinenti e abbandonati – Il video

Leggi su Open.online

ai letti o alle sedie a rotelle con le cinghie, non avevano alcuna possibilità di muoversi gliospiti della casa di riposo Santa Chiara al centro delle indagini della procura di. Sonole persone legate al caso per cui è sono state disposte misure cautelari – sei in carcere e tre domiciliari – a causa dei gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. I lavoratori della casa di riposo e i gestori della struttura sono indagati per, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Gliderisi per la loro incontinenzaLe immagini girate nella residenza acquisite dai carabinieri mostranoche vengono trascinati,alla sedia a rotelle per ore, lasciatisenza assistenza quando cercano di spostarsi,, rimproverati e derisi anche per la loro incontinenza.