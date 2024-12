Ilrestodelcarlino.it - Affitti in rialzo a Bologna, record in Europa: in regola solo il 5 per cento dei b&b

, 17 dicembre 2024 – Ormai trovare un appartamento sotto le Torri è più difficile che a Parigi. Basti pensare cheha ottenuto il (poco invidiabile) primato tra le città europee per l’aumento più corposo dei canoni di locazione in un anno: +20,2% per l’affitto di un monolocale contro il 18,3% della Ville Lumière. Un dato registrato dalla piattaforma HousingAnywhere, che fa il paio con i numeri dell’ultimo report di Federconsumatori, Isscon e Sunia: ‘Uno su dodici. L’Italia in affitto breve’. Perché nel Paese è un locale in affitto su dodici a essere a norma. Lo ha raccontato anche Quotidiano Nazionale, analizzando le grandi città. Aregna “una condizione vergognosa”:il report passa al setaccio 90 immobili (65 in centro e 25 in periferia, Bolognina in primis) e43 hanno il Cin (Codice identificativo nazionale), una ‘registrazione’ imposta per locazioni turistiche,brevi e attività ricettive.