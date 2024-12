Formiche.net - Verso un welfare per i creativi. L’evento di Aicdc e Inps

Si è svolto nei giorni scorsi a palazzo Wedekind,“C come Economy / Risposte Concrete a un Mondo Virtuale”, organizzato dall’Associazione Italiana Content & Digital Creators () in collaborazione con l’e la partecipazione di Assoinfluencer.ha avuto come fulcro la presentazione della bozza di circolareriguardante i profili previdenziali dei content creator, un passo significativola dedizione di una cornice di tutele di un settore in rapida evoluzione.“Siamo fieri di aver raggiunto con l’questo traguardo, a cui lavoriamo da oltre un anno, e che costituisce un primo passo di un lungo cammino,” ha dichiarato Sara Zanotelli, presidente di.Gabriele Fava, presidente dell’, ha enfatizzato come la circolare rappresenti “un’importante novità e un segnale di attenzione dell’ai lavori emergenti della digital economy”.