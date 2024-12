Lanazione.it - Una banda taglia le vetrine. Colpo fallito da Miu Miu

FIRENZE Ladella vetrina. Che, chissà perché, ha un debole per la griffe Miu Miu, linea del marchio Prada. Ma soprattutto, è dotata di un flessibile potentissimo, un marchingegno che come un raggio laseril vetro blindato delle boutique per aprirsi un varco a forma di porta. Pochi secondi per far man bassa di vestiti e accessori di svariate migliaia di euro di valore. Laha colpito in altre città del nord Italia, come Padova e Venezia. E ci ha provato anche a Firenze.Ma alcune notti fa, il sei dicembre, nel cuore della città d’arte, qualcosa, alla ““, è andato storto. Mezzanotte e mezzo, circa. Mentre il gruppo stavando la vetrina di Miu Miu affacciata su via Tosinghi, il cristallo, spesso circa cinque centimetri, resistentissimo ai tentativi di sfondamento, si è improvvisamente crepato.