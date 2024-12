Gamberorosso.it - Tutta la verità sulla tostatura all'italiana del caffè. Gli esperti replicano a Report

Leggi su Gamberorosso.it

Domenica 15 dicembreè tornato a parlare die ha riacceso un vivace dibattito. Il servizio ha messo in luce una cultura delminima in Italia, tra prodotti mediocri, bruciati e in alcuni casi anche potenzialmente dannosi per la salute viste la scarsezza di norme igieniche e controlli. Centrale è stato il tema della, in particolare l’opportunità di tostare iloltre talune soglie, considerate tollerabili ed anzi gradite dal grande pubblico e spiacevoli e pericolose per una parte della critica gastronomica. Ma perché in Italia, soprattutto in alcune regioni, si è sviluppata l’abitudine di tostare scuro il? Facciamo chiarezza su cosa significhi “scuro” e quali sono conseguenze, vantaggi e svantaggi di questo stile dicon due.Rinnovare la figura del barista«ha evidenziato una realtà poco nota agli italiani, vale a dire il basso grado di professionalizzazione degli addetti al mondo della caffetteria.