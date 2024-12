Justcalcio.com - TS – con la Juve non puoi più sbagliare. Tutti gli errori

2024-12-16 11:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS:Thiago Motta non ne ha mai cercati, di alibi. Però ci sarebbero: gli infortuni, tanti e nonmuscolari; una squadra giovane e con esperienza limitata; un organico ridotto all’osso dagli imprevisti e anche dal qualche scelta azzardata (come l’assenza di una alternativa a Vlahovic davanti). E si sapeva fin dall’inizio che, per assorbire il passaggio da una filosofia a un’altra, ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Ma allantus di tempo non ce n’è: bisogna vincere e subito. E perdere così tanti punti con le cosiddette piccole è un segnale di debolezza che trasmette forza a chiunque arrivi allo Stadium. Lo ha detto Alessandro Del Piero, con una invidiabile chiarezza anche parlando in inglese, che «le avversarie oggi non sono preoccupate di affrontare la, i giocatori non sono spaventati».