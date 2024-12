The Old Way | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

The Old Way: dalallesulNegli ultimi anni l’attore Nicolas Cage ha partecipato ad alcuniche gli hanno permesso di guadagnare nuova popolarità dopo un periodo ricco di opere poco riuscite. Titoli come Pig, Renfield, Dream Scenario e Longlegs hanno infatti rappresentato una vera e propria rinascita dopocome USS Indianapolis, 211 – Rapina in corso e 2030 – Fuga per il futuro, che hanno invece rappresentato il fondo della carriera del premio Oscar. Accanto a questi ultimi, si può citare anche The Old Way, il primointeramente di genere western a cui Cage ha preso parte.Diretto nel 2023 da Brett Donowho (regista noto anche per Acts of Violence e Salvation), ilè infatti un tradizionale western, legato a temi come la vendetta e la redenzione.