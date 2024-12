Notizie.com - Siria, la versione di Assad: “I ribelli sono terroristi”. Ma dalle sue carceri ancora storie dell’orrore: mamma e figlio piccolo, 8 anni di vita trascorsi a Sednaya

Leggi su Notizie.com

“L’unica linea d’azione era continuare a combattere contro l’assalto. Ora il Paese è in mano ai”. A parlare è l’ex presidenteno Bashar al-.L’ex leader dellaha affidato alcune sue dichiarazioni ad un canale Telegram.ha ripercorso gli ultimi momenti prima che il suo regime venisse rovesciato da un’offensiva dei, ladi: “I”. Masue, 8di(ANSA FOTO) – Notizie.comStando a quanto raccontato,avrebbe lasciato il Paese su richiesta della Russia. “La mia partenza dallanon è stata pianificata né è avvenuta nelle ultime ore di battaglia. – ha detto – Non avendo mezzi praticabili per lasciare la base, Mosca ha chiesto al comando della base di organizzare un’immediata evacuazione in Russia la sera di domenica 8 dicembre.