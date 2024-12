Ilrestodelcarlino.it - Senigallia è un osso duro, ma la spunta Recanati

SVETHIA86 GOLDENGAS74 SVETHIA : Marcone ne, Gurini 6, Clementoni 11, Andreani 15, Fontana 13, Semprini Cesari 19, Zomero 2, Atodiresei ne, Urbutis 14, Pozzetti, Magrini 6. All. Di Chiara. GOLDENGAS: Venga 8, Clementi 15, Giacomini 17, Maiolatesi 8, Tamboura, Druda ne, Sablich P. ne, Arceci, Soviero 5, Landoni 14, Giampieri 7. All. Petitto. Arbitri: Uncini e Marconi. Parziali: 20-17, 21-16, 26-21, 19-20. Progressivi: 20-17, 41-33, 67-54, 86-74. Usciti per 5 falli: Soviero (). L’attenta difesa e l’intensità messe in campo damettono in difficoltàche comunque alla fine vince una partita complicata sin dall’inizio. La giornata dei padroni di casa è caratterizzata da cattive percentuali nei primi due quarti, quando fanno fatica ad accendersi in attacco, specialmente con i tiri da 3.