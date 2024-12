Lanazione.it - "Perugia sfrutti l’occasione del Giubileo"

Leggi su Lanazione.it

– "Tra nove giorni inizia ile nel corso del 2025 sono attesi in Italia circa 35 milioni di pellegrini. Perabbiamo chiesto collegamenti efficienti da Roma, da Assisi e dall’aeroporto, in maniera tale da consentire loro di venire a visitare le bellezze della nostra città. L’Anno Santo è una straordinaria vetrina per mostrare al mondo la nostra immagine tra storia e futuro, se giocheremo bene le nostre carte ci sarà un effetto moltiplicatore in termini di arrivi anche negli anni successivi tra il 2026 e il 2028". Lo afferma la consigliera comunale Margherita Scoccia. Secondo la leader dell’opposizione in consiglio comunale, "vale un viaggio, la nostra è una città particolarmente elegante e di grande ispirazione, il suo fascino non può certo esaurirsi con occasioni importanti come il