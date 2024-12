Perdita di gas in appartamento 62enne con codice rosso in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Attimi di paura nel Salento a causa di unadi gas che si è propagata all’interno di un. Un incidente domestico improvviso che ha scatenato una fiammata terribile che ha investito un uomo di 62 anni del posto. La vicenda si è verificata in tarda mattinata, attorno alle 13, ad Aradeo, dove l’uomo, come detto, ha riportato ustioni al volto dopo quanto accaduto. L’episodio è andato in scena in un’abitazione di via Tevere.di gas ininIl malcapitato è stato trasportato, d’urgenza e con, alla volta dell’“Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, per essere sottoposto a tutte le cure necessarie a causa delle ustioni riportate. Sul posto in cui è andata in scena ladi gas, oltre ai soccorritori del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Aradeo, che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza, scongiurando ulteriori conseguenze.