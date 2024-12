Unlimitednews.it - Pentathlon, Bittner “A Los Angeles 2028 obiettivo due medaglie”

ROMA (ITALPRESS) – “Io nel 2023 avevo detto che quello sarebbe stato un anno irripetibile, poi la medaglia alle Olimpiadi ha fatto tanto di più. Dopo 36 anni raggiungere una medaglia individuale in una Olimpiade è tanta roba, siamo contenti e darei un mezzo voto in più rispetto al 2023, quindi se era un 9 diciamo 9,5. Il 10 lo tengo in sospeso perchè anche tra le donne, tra Elena Micheli e Alice Sotero, potevamo prendere una medaglia e invece i Giochi sono un terno al lotto ed è andata in un altro modo”. Lo ha detto il presidente della Federazione italianamoderno, Fabrizio, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è arrivata la storica medaglia di bronzo di Giorgio Malan nella gara maschile. E adesso lo sguardo è tutto rivolto sul quadriennio olimpico appena cominciato e sui Giochi di Losdel: “Ilitaliano ha l’ambizione di prendere duea Los– ha annunciato il numero uno della Fipm – Ci prepareremo per quello, abbiamo un gruppo di giovani valenti sotto il profilo atletico.