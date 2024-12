Quifinanza.it - Pensioni, il sistema previdenziale è a rischio con tanti anziani e pochi giovani a lavoro

Leggi su Quifinanza.it

Ilfondamentale per le erogazioni delleè, al momento, stabile in Italia, ma seriamente a. Ad affermarlo è il report presentato dal Civ dell’Inps dal titolo La natura delle entrate e delle uscite dell’Inps in rapporto alla dimensionee assistenziale delle prestazioni che ha focalizzato la propria attenzione sulla situazionein Europa e in Italia. Il potenziale problema principale di tenuta è dato dal fatto che si registra “un peggioramento del rapporto tra pensionati e contribuenti, con rischi evidenti per l’equilibrio del, soprattutto in presenza di livelli di spesadi per sé elevati”. Tradotto vuol dire che il forte calo della natalità, unito alla migliore speranza di vita degli individui crea un più forte rapporto di dipendenza tra