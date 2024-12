Padova, il nuovo codice della strada ferma anche la slitta di Babbo Natale

Leggi su Open.online

C’èladitra le prime “vittime” del, entrato in vigore sabato 14 dicembre. A Montegrotto Terme, in provincia di, una pattuglia dei carabinieri hato l’autista di un’auto addobbata come il celebre mezzo di trasporto natalizio. A raccontare la singolare vicenda, accaduta ieri domenica 15 dicembre, è il Gazzettino. L’idea di ricreare ladita dalle nuove regole introdotte per volontà di Matteo Salvini – è di un gruppo di genitori di una scuola dell’infanzia di Montegrotto Terme.L’intervento dei carabinieriI genitori si sono accordati per organizzare un tour natalizio, bussare alle porte delle case e portare gli auguri. Nel piccolo comune veneto c’erano circa una trentina di persone, tra genitori e bambini, ad attendere l’arrivo del furgoncino addobbato e illuminato.