Liberoquotidiano.it - Ordine medici Roma: "Impegno contro condanna mediatica professionisti!

, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "In questi giorni stiamo assistendo a casi di colleghi precipitosamente giudicati dal tribunale del web ancor prima che i fatti siano pienamente accertati attraverso le vie legali appropriate. Questo comportamento non solo è ingiusto, ma mina seriamente il principio della presunzione di innocenza, un pilastro fondamentale del nostro sistema giuridico". Così in una nota l'Omceoprovinciale deichirurghi e odontoiatri della Capitale, ricordando che i, come tutti i, possono commettere errori, ma bisogna distinguere tra un errore involontario e un'azione negligente o dolosa. "La maggior parte dei- sottolinea Omceo- svolge il proprio lavoro con dedizione, competenza e un profondo senso di responsabilità verso i pazienti.