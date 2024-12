Ilfattoquotidiano.it - Ok delle commissioni del Parlamento europeo alla nomina di Bruna Szego alla presidenza della nuova autorità Ue Antiriciclaggio

Lecongiunte Econ e Libe delhanno votato a favoreproposta dire l’italianaUe, Amla. Sono stati 103 i voti a favore, 10 i contrari e 8 gli astenuti. Laandrà ora al voto dell’Eurocamera in plenaria il 18 dicembre per venir poi adottata dal Consiglio Ue, in gennaio secondo le attese., oggi responsabile dell’in Bankitalia, era risultata la favoritadel Pe a fine novembre battendo il tedesco Marcus Pleyer, al ministerofinanze di Berlino, e l’olandese Jan Reinder De Carpentier, vicepresidente dell’organismo di risoluzione bancaria Ue (Srb), indicati nella terna selezionata dCommissione europea. La candidatura diera stata quindi formalizzata al Pe la scorsa settimana dall’esecutivo comunitario.