"Oggi annunciano la loro uscita". Grande Fratello, l'addio obbligato e gli abbracci con le lacrime agli occhi

Lunedì scorso, durante la diciassettesima puntata del, sono stati messi al televoto ben cinque gieffini, tra cui alcuni dei concorrenti più divisivi e chiacchierati di questa edizione. “Al televoto ci sono Stefano Tediosi, Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e le Non è la Rai”. Anche questa settimana, il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio concorrente preferito, e non per eleggere l’immune. Questa sera, il gieffino che avrà ricevuto meno voti dovrà abbandonare definitivamente la Casa.“È finita, io mi fermo qui”., tra Shaila e Lorenzo crolla tutto: “È solo colpa sua, basta”Analizzando i nominati, appare chiaro chi ha meno probabilità di uscire: Shaila Gatta e Tommaso Franchi godono di un ampio seguito grazie ai fan dellecoppie, mentre Helena Prestes può contare su un vero e proprio “esercito” di sostenitori, che si è ulteriormente rafforzato dopo le continue critiche ricevute dai suoi coinquilini.