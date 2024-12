Sport.quotidiano.net - Moto gp, Marquez parla chiaro: “In Ducati ufficiale la pressione sarà diversa”

Bologna, 16 dicembre 2024 – La seconda carriera di Marcè ripartita. La prima si era chiusa nel 2020 con l’infortunio di Jerez. L’anno in Gresini ha dato all’otto volte campione iridato le risposte che cercava, ha riscoperto di essere competitivo, ha ritrovato la gioia di tornare al vertice e ha capito che fisicamente è vicino al top. Ora arriva la prova del nove ultima, ovvero l’esperienza nel teamal fianco di Pecco Bagnaia, con l’obiettivo di vincere il nono mondiale ed eguagliare Valentino Rossi. Ma c’è differenza tra essere pilota di un team satellite e pilota, perché ora le pressioni aumenteranno a dismisura, e con esse le aspettative. Marc lo sa.: “Innon puoi fare settimo” In Gresiniè tornato a vincere, è tornato sul podio spesso, ha dimostrato di essere in grado di giocarsela con Bagnaia e Martin, guidando una2023.