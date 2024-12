Sport.periodicodaily.com - Monza in crisi, traballa la panchina di Nesta: fiducia a tempo e ipotesi sostituti

Leggi su Sport.periodicodaily.com

La posizione di Alessandrosulladelè sempre più incerta. Alla prima stagione da allenatore in Serie A, l’ex difensore del Milan si trova al penultimo posto in classifica, a pari punti con il Venezia fanalino di coda. Solo 10 punti conquistati in 16 giornate per i brianzoli, che anche oggi hanno incassato una sconfitta: il 2-1 contro il Lecce nello scontro salvezza al Via del Mare. I gol di Morente e Krstovic hanno condannato il, nonostante il momentaneo pareggio grazie al clamoroso autogol di Dorgu.Unache vacilla: decisivi i prossimi matchAdriano Galliani, che ha più volte negato voci di una possibile vendita del club, ha ribadito la, ma la situazione è critica. La società sembra intenzionata a confermare l’allenatore almeno fino al prossimo match contro la Juventus, ma la trasferta contro il Parma del 28 dicembre potrebbe rivelarsi decisiva.