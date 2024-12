Lapresse.it - Mercosur, a Madrid tornano i trattori: agricoltori in piazza contro accordo

inglil’Ue-che si sono radunati davanti al ministero dell’Agricoltura. Le organizzazioni Asaja e Coag sostengono che il trattato non sia solo dannoso per i lavoratori del settore ma abbia un impatto anche sui cittadini per “la bassa qualità degli alimenti importati, un maggior rischio per la salute pubblica con menolli” con il “conseguente spopolamento delle aree rurali con meno cibo prodotto localmente”. Nel manifesto di convocazione della concentrazione, Asaja e Coag hanno affermato che “se c’è una questione che attualmente rappresenta una vera minaccia per il settore, è la proliferazione degli accordi di libero scambio tra l’Ue e i Paesi terzi”. “Le importazioni di prodotti agricoli dal, dal Cile, dal Marocco, dalla Nuova Zelanda, con prezzi inferiori ai nostri costi di produzione e senza rispettare le norme che si applicano alla produzione dell’Ue, hanno un grave impatto suglispagnoli ed europei e causano perdite insopportabili e chiusure di aziende agricole”, hanno rimarcato.