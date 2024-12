Sport.quotidiano.net - La montagna partorisce un topolino. Prima senza reti per Bisoli a Brescia

0 CARRARESE 0(3-4-1-2): Lezzerini 6; Papetti 6 (40’ st Calvani sv), Adorni 6, Cistana 6,5; Dickmann 6,5, D.6, Verreth 6 (40’ st Besaggio sv), Corrado 6; Galazzi 6 (24’ st Bjarnason 6); Borrelli 5,5 (43’ st Bianchi sv), Moncini 6 (24’ st Juric 6). A disp. Andrenacci, Paghera, Nuamah, Bertagnoli, Olzer, Muca. All. P.(squalificato, in panchina Angelini) 6. CARRARESE (3-5-2): Bleve 6; Imperiale 6, Illanes 6,5, Guarino 6 (22’ st Oliana 6); Zanon 6 (22’ st Boauh 6), Zuelli 6,5, Schiavi 6,5, Giovane 6 (38’ st Cherubini ng), Belloni 6; Shpendi 6,5 (42’ st Panico ng), Cerri 6,5 (42’ st Finotto sv). A disp. Chiorra, Ferrara, Palmieri, Falco, Capello, Maressa, Capezzi. All. Calabro 6,5. Arbitro: Monaldi di Macerata 6. Note: ammoniti Giovane (C), D.(B), Illanes (C), Adorni (B), Imperiale (C), Bjarnason (B).