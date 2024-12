Fanpage.it - La breaker Raygun adesso minaccia querele: nessuno può più sfruttare la sua “danza del canguro”

Rachael Gunn, in arte, è divenuta famosa alle Olimpiadi di Parigi per la sua performance nel torneo di breakdance dove ha diviso l'opinione pubblica con la "danza del canguro". Oggetto di ironie, critiche, polemiche e anche di insulti, ora viene trattato come un vero e proprio marchio da tutelare. A tal punto che ha fatto sospendere un Musical ed è pronta a trascinare in tribunale chiunque lo userà senza il suo consenso.