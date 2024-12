Lanazione.it - Il Prefetto di Arezzo ha approvato per la stagione 2024/2025 i Piani provinciali di emergenza Neve per l'Autostrada A1

, 16 dicembre– Ildihaper ladiper l'del sole A1 (tratto Incisa/ Reggello Valdichiana), per il Raccordole A1-Battifolle e per la strada di grande comunicazione S.S. 3 bis E45 (tratto Sansepolcro Sud-Canili). Idelineano le azioni che gli Enti, a vario titolo interessati, devono adottare per mitigare gli effetti delle nevicate o di altri eventi avversi sulla circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza stradale e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, le normali condizioni di viabilità. Iin argomento confermano sostanzialmente gli assetti operativi delle precedenti edizioni, così come convenuto nel corso delle riunioni del Comitato Operativo per la Viabilità svoltesi in Prefettura, cui hanno partecipato le Forze di Polizia statali e locali, i Vigili del Fuoco, la Provincia e gli altri Enti locali interessati, la Centrale dell’Sanitaria 118, l’ANAS-Struttura territoriale toscana e la Società Autostrade per l’Italia S.