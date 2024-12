Sport.quotidiano.net - Idrissa Tourè. Treno implacabile chiamato Tourè: "È tornato al centro della scena»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Da non sapere più che tipo di giocatore fosse, a trasformarsi in unper fisicità e agonismo. Finalmente"aldel villaggio nerazzurro": dopo una stagione trascorsa a "vagabondare" in lungo e in largo sul rettangolo verde, sballottato tatticamente da mister Aquilani, il numero 15 tedesco con passaporto guineano ha ritrovato lo smalto brillante esibito nella sua prima stagione all’ombraTorre. Arrivato nell’estate del 2021 dal Vitesse (compagine olandese) dopo l’esperienza nella Juventus Under 23, alla prima esperienza in cadetteria mise insieme 32 presenze, distinguendosi per l’abilità nel ruolo di mezzala nel girone d’andata. Nella parte discendente dell’annata, complici diversi problemi fisici, il suo apporto diminuì e anche nel campionato successivo, nonostante altre 29 gare a referto, non riuscì a tornare ad alti livelli.