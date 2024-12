Laprimapagina.it - I giovani cacciatori Giacomo Desogus e Matthias Steri trovati morti durante la notte dai carabinieri a Quartucciu

avevano 28 anni. I due si erano allontanati ieri sera senza più fare ritorno a casa. Sono le vittime della tragedia avvenuta nel Cagliaritano. I duedi 28 anni sono statiladai. In base ai primi accertamenti dei militari dell’Arma, all’origine del decesso ci sarebbe un incidente di caccia. Uno deiavrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo e poi si sarebbe tolto la vita usando il fucile da caccia di proprietà dell’amico, unico titolare del porto d’armi. Le indagini proseguono per scoprire l’esatta dinamica dell’accaduto.Idella compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme ai vigili del fuoco di Cagliari e al Corpo Forestale regionale, stavano cercando i dueda domenica sera, quando i familiari avevano lanciato l’allarme preoccupati per il mancato ritorno dei due, che si erano allontanati a piedi per una battuta di caccia nel bosco di Mela Murgia.