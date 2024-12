Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi delusa dopo essere stata derisa dagli altri inquilini: “Si coprono a vicenda, mi fanno schif0 tutti!”

Nella Casa delnei giorni scorsi si è verificato un episodio spiacevole. La new entryDi Palma è scoppiata in lacrimeaver confessato di aver subìto un avvicinamento indesiderato sotto le coperte da parte di Emanuele Fiori. (Clicca QUI per saperne di più).Questa sua esternazione non ha suscitato presso i suoi col’indignazione che tanti telespettatori si aspettavano. Diversi di loro hanno infatti pensato che quella dell’ex Miss Italia fosse un’esagerazione.Shaila Gatta, per esempio, ha esplicitamente dichiarato che quella difosse una strumentalizzazione inadeguata. Avendo vissuto in prima persona m0lestie, ha immediatamente dato per scontato che quella subìta dalla 23enne non lo fosse.Parte degli uomini della Casa, poi, si sono schierati a difesa di Emanuele, rivendicando l’assenza di malizia nel suo modo esplicito di giocare con le donne.