Grande Fratello | stasera un eliminato 3 nuovi ingressi e il caso Zeudi-Emanuele

Anticipazioni diciottesima puntata di lunedì 16 dicembre 2024In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la diciottesima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Serata all’insegna dell’eliminazione: il verdetto del televoto stabilirà chi tra Helena, Le Non è la Rai, Shaila, Stefano e Tommaso dovrà definitivamente abbandonare il gioco.Per uno che se ne va, treconcorrenti sono pronti a varcare la porta rossa: si tratta di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, nomi che DavideMaggio.it vi aveva anticipato in anteprima, insieme a Maxime Mbanda, rugbista e cavaliere del lavoro per meriti umanitari (è stato un volontario durante la pandemia).Al centro della puntata anche il: spazio ai chiarimenti riguardo alla presunta molestia del cagliaritano.