Esplosione in una villetta di Aprilia | morta una ragazzina di 13 anni e la nonna Si scava tra le macerie

Due morti e un ferito grave. Sarebbe questo il drammatico bilancio del crollo di unaavvenuto nel pomeriggio di oggi ad, in provincia di Latina. Le vittime sarebbero una bambina di 13e la, mentre un’altra persona è in gravi condizioni. Sul posto, in via Apollo, stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, la tragedia sarebbe stata causata da una, innescata, probabilmente, da una fuoriuscita di gas. Ferito invece gravemente il marito della donna e nonno della, che è stato estratto vivo dalledalle squadre dei vigili del fuoco subito intervenute e trasportato d’urgenza in ospedale con un’ambulanza del 118. La deflagrazione ha provocato il crollo parziale dell’edificio in cui abitavano e un successivo incendio, poi spento dai vigili del fuoco.