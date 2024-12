Tvzap.it - Elisabetta Gregoraci con un 28enne, Briatore reagisce male

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.e Flaviohanno sempre mantenuto un rapporto sereno. I due si sono detti addio anni fa, pur continuando a vedersi e ad avere una relazione diversa ma pacifica, soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco, ormai quasi maggiorenne. Ora però qualcosa sembra essersi rotto. Il motivo? Il gossip sulla nuova relazione dicon un ragazzo di 28 anni, Flavionon l’avrebbe presa bene: qual è stata la sua reazione? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Che delusione!”. Bruno Barbieri, è bufera sul suo panettone con Motta: il motivoLeggi anche: “Affari tuoi”, Stefano De Martino in imbarazzo: è polemica per il gesto della concorrentebeccata con il nuovo fidanzatoOrmai non è più un segreto:ha un nuovo fidanzato.