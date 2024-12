Unlimitednews.it - Codice della strada, De Luca “Stretta sul telefonino è necessaria”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Unasull’uso delè indispensabile. È fondamentale una regolamentazione del passaggio dei monopattini, motivo di pericolo, di vittime e incidenti”. Lo ha detto il presidenteRegione Campania Vincenzo Dealla stazione ferroviaria di Napoli durante l’inaugurazione dei due nuovi treni elettrici del regionale di Trenitalia. “Credo che un intervento di regolamentazione per i monopattini – ha proseguito De– come casco, assicurazione, targa, fosse sinceramente indispensabile. Poi magari qualche altra misura può essere rivista e corretta, ma credo che nel complesso dobbiamo lavorare per avere una regolamentazione del traffico privato. Siamo arrivati a cose assurde, in modo particolare con l’uso del cellulare in macchina. È diventato veramente un pericolo pubblico”.