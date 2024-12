Inter-news.it - Chiffi arbitro di Lazio-Inter: tanti precedenti, pure contro una romana

Leggi su Inter-news.it

sarà l’di, partita della sedicesima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’Olimpico di Roma.SFIDA NUMERO 14 – L’AIA ha designato Danielecomedi, sdiretto della sedicesima giornata di Serie A. Il direttore di gara di Padova, nonostante la giovane età (40 anni), ha un’esperienza decennale in massima serie, tanto da aver esordito in Serie A il 10 maggio 2014. Ha già diretto l’tredici volte tra campionato e Coppa Italia. Il bilancio è pressoché positivo con sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Ma non arbitra la Beneamata dalla stagione 2022-23 e precisamente dal 19 marzo 2023, ovvero dalla sconfitta in casa dell’la Juventus per 1-0 a San Siro.