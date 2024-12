Lapresse.it - Censimento Istat: in Italia quasi sei anziani per ogni bambino

Leggi su Lapresse.it

Popolazione in lieve calo in(59 milioni di persone circa), con aumento però degli stranieri. E persi contanosei. Sono i dati del, relativi all’anno 2023 e resi noti oggi, 16 dicembre. Popolazione in lieve calo a 58,971 milioniAl 31 dicembre 2023 la popolazione abitualmente dimorante inconta 58.971.230 individui, comunica l’istituto nazionale di statistica. Rispetto alla stessa data dell’anno precedente la popolazione è inferiore di 25.971 unità, con una riduzione dello 0,4 per mille. Il lieve calo della popolazione su base nazionale, sottolinea l’, è il frutto di andamenti demografici sul territorio tutt’altro che omogenei. In termini relativi il calo maggiore rispetto all’anno precedente si riscontra nel Sud (-3,7 per mille) e nelle Isole (-3,8 per mille).