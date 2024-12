Sport.quotidiano.net - Bologna Fiorentina, pagelle viola: Comuzzo non si risparmia. Gosens, pomeriggio difficile. Kean lotta

Firenze, 16 dicembre 2024 – Ecco ledellanella sfida in trasferta contro il. De Gea 6,5 - La deviazione di Ranieri lo prende in controtempo, ma era piazzato, quando Dominguez coglie il palo. Pronto sulla girata di Pobega che disinnesca in presa bassa. Prontissimo su Odgaard, ma niente può sulla conclusione da due passi del norvegese. Dodo 5,5 - Tanto movimento, purtroppo non sempre la scelta è quella giusta, ma spesso e volentieri è efficace. Più complicata la partita nella ripresa quando dalle sua parti si piazza Odgaard. E se lo perde sbagliando l’anticipo con il norvegese che batte a colpo sicuro per l’1-0.6 - Si prende cura di Castro, in particolare; in generale degli avanti avversari e si disimpegna con qualche patema, senza mai rischiare veramente.