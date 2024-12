Gamberorosso.it - Bevi vino ed evita la multa. Ecco la guida ai 5 migliori etilometri per sicurezza e praticità

Leggi su Gamberorosso.it

Un bicchiere di troppo al ristorante, un brindisi a una festa, e all’improvviso il rischio di perdere la patente o, peggio, causare un incidente. Con le nuove norme del Codice della Strada entrate in vigore il 14 dicembre, le sanzioni per chiin stato di ebbrezza sono più severe che mai., sospensione della patente e arresto: le conseguenze variano a seconda del tasso alcolemico, ma una cosa è certa, meglio non rischiare. Comerlo? Portando sempre con sé un alcol test affidabile. Le nuove sanzione per chicon un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, vanno da 573 a 2.170 euro, con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Mentre, se il tasso è tra 0,8 e 1,5 g/L, scattano l’arresto fino a 6 mesi, un’ammenda tra 800 e 3200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.